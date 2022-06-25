Жезус перейдет в «Арсенал»

Дата публикации: 25-06-2022

Габриэль Жезус может сменить «Ман Сити» на «Арсенал». С такой информацией выступил Бен Якобс. Журналист подчеркнул, что стороны уже согласовали условия перехода форварда в устной форме.



Ранее сообщалось, что контракт бразильца с «Арсеналом» будет рассчитан на 5 лет. Для «пушкарей» игрок «горожан» является приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье.



«Сити» выкупил права на Жезуса в январе 2017 года, заплатив за него «Палмейрасу» 32 млн евро. В прошедшем сезоне на счету 25-летнего бразильца 13 забитых мячей и 12 голевых передач в 41 матче за «горожан».



Рыночная стоимость нападающего составляет 50 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В сборную Бразилии Жезус вызывается с 2016 года.