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Жезус перейдет в «Арсенал»

Дата публикации: 25-06-2022

Габриэль Жезус может сменить «Ман Сити» на «Арсенал». С такой информацией выступил Бен Якобс. Журналист подчеркнул, что стороны уже согласовали условия перехода форварда в устной форме.

Ранее сообщалось, что контракт бразильца с «Арсеналом» будет рассчитан на 5 лет. Для «пушкарей» игрок «горожан» является приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье.

«Сити» выкупил права на Жезуса в январе 2017 года, заплатив за него «Палмейрасу» 32 млн евро. В прошедшем сезоне на счету 25-летнего бразильца 13 забитых мячей и 12 голевых передач в 41 матче за «горожан».

Рыночная стоимость нападающего составляет 50 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

В сборную Бразилии Жезус вызывается с 2016 года.

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