«Лацио» и «Милан» присматриваются к защитнику «Кремонезе»

Дата публикации: 20-09-2022

Итальянский «Кремонезе» по состоянию на момент завершения седьмого тура Серии A до сих пор не смог набрать оптимальных оборотов в новом сезоне, получив за этот период только два очка, заняв 19 место в турнирной таблице соответственно.



Однако это не мешает другим клубам присматриваться к отдельным исполнителям в составе одного из аутсайдеров национальных соревнований.



Левый защитник Эмануэле Валери – 23-летний футболист, появлявшийся на поле в подавляющем большинстве матчей, в том числе в проигранной дуэли против римского «Лацио» в минувшие выходные (0:4).



Однако именно «орлы», вместе с «Миланом», согласно сообщению журналиста Николо Скиры, являются одними из заинтересованных клубов в возможном будущем трансфере этого игрока.



Валери достался «Кремонезе» за скромные 100 тыс евро в 2020 году, когда перешел из состава «Чезены», однако уже сейчас его рыночная стоимость превышает 1,8 млн евро и продолжает расти.