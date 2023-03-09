«Sport Bild»: В «Баварии» предполагают, что Мюллер завершит карьеру после Евро-2024

Дата публикации: 09-03-2023

В «Баварии» считают, что вероятность завершения карьеры Томасом Мюллером после ЧЕ-2024 очень велика. Информацию разместил ресурс «Sport Bild».



Источник пишет, что центрфорвард планирует закончить с футболом после розыгрыша ближайшего чемпионата Европы, который состоится в Германии. Его соглашение с «Баварией» к тому моменту уже истечет. Ряд стриминговых компаний, о названиях которых не сообщается, уже контактировали с немцем относительно возможности запечатлеть последние игровые моменты в его карьере.



Состав мюнхенцев Мюллер пополнил в 2009 году. Всего в активе 33-летнего нападающего свыше 650 встреч за «Баварию». В текущем сезоне он провел за 25 матчей во всех соревнованиях (5 забитых мячей, 11 голевых пасов).