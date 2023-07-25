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«Интер Майами» приобрел у «Сан-Хосе» слот под иностранного футболиста

Дата публикации: 25-07-2023

«Интер Майами» выкупил дополнительный слот для иностранного футболиста у команды «Сан-Хосе Эртквейкс». Клубу Дэвида Бекхэма эта операция обошлась в 150 тысяч долларов.

Согласно регламенту МЛС, на всех участников лиги в сезоне 2023 года имеется 233 слота под футболистов-легионеров. Клубы франшизы имеют право обмениваться слотами и выкупать их в течение сезона.

Предполагается, что переходами Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы трансферная деятельность представителя Флориды не ограничится. Ранее стало известно, что к бывшим партнерам по «Барселоне» хочет присоединиться Луис Суарес – ради этого уругваец даже готов выкупить свой контракт у бразильского «Гремио». Слухи также связывают с «Майами» Серхио Рамоса и Андреса Иньесту.

«Цапли» занимают последнее место в Восточной конференции МЛС. В следующем матче команда сыграет в Кубке лиги против «Атланты Юнайтед».

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