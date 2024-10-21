Верона - Монца 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Монца, которое состоится 21 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Монца
Монца
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|21
|вр
|Семуэль Пицциньякко
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Алессандро Неста
История личных встреч
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|1 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|8
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|8
|13
|7
|Фиорентина
|8
|13
|8
|Лацио
|8
|13
|9
|Торино
|8
|11
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Верона
|7
|9
|16
|Парма
|8
|7
|17
|Дженоа
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Лечче
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4