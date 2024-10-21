02:30 ()
Свернуть список

Верона - Монца 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Верона
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Монца, которое состоится 21 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Монца
Монца
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
42 Италия зщ Диего Коппола
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
33 Словакия пз Ондрей Дуда
6 Франция пз Реда Белахьяне
20 Кипр пз Григорис Кастанос
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
21 Италия вр Семуэль Пицциньякко
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
13 Португалия зщ Педру Перейра
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
38 Франция пз Уоррен Бондо
32 Италия пз Маттео Пессина
14 Италия пз Даниэль Мальдини
47 Португалия нп Дани Карвалью
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Алессандро Неста
История личных встреч
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Монца0 : 0Верона
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Верона1 : 3Монца
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Верона1 : 1Монца
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Монца2 : 0Верона
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Верона2 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 2Верона
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Верона2 : 3
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Верона
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 2Верона
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Монца1 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 0Монца
26.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Монца3 : 1
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Монца1 : 2
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Монца1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи819
2
Лига чемпионов
Ювентус816
3
Лига чемпионов
Милан814
4
Лига чемпионов
Интер М714
5
Лига Европы
Аталанта813
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе813
7 Фиорентина813
8 Лацио813
9 Торино811
10 Эмполи810
11 Рома710
12 Комо89
13 Болонья89
14 Кальяри89
15 Верона79
16 Парма87
17 Дженоа86
18
Зона вылета
Лечче85
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close