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Чайка - Арсенал Т 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
Чайка
Арсенал Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Арсенал Т, которое состоится 21 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
17.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка2 : 0
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Чайка0 : 0
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 5 : 0Чайка
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Чайка0 : 1
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Чайка
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Арсенал Т1 : 1
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Арсенал Т
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Арсенал Т0 : 0
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Арсенал Т
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Арсенал Т
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Первой лиги: «Чайка» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1527
2
Повышение
Арсенал Т1426
3
Стыковая зона
Торпедо М1426
4
Стыковая зона
Урал1526
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Енисей1520
10 Родина1519
11 СКА-Хабаровск1518
12 Чайка1418
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Сокол1515
16
Зона вылета
Шинник1514
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень146

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