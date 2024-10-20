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Тухель получит бонус в размере 3 млн фунтов, если сборная Англии выиграет ЧМ-2026

Дата публикации: 20-10-2024

Новоиспеченному наставнику английской сборной Томасу Тухелю дополнительно заплатят 3 млн фунтов (около 3,6 млн евро) в качестве бонусов, если его подопечным удастся победить на ЧМ-2026, пишет издание «The Sun».

Примечательно, что Гарет Саутгейт, ранее тренировавший национальную команду, за победу на ЧМ-2022 мог дополнительно заработать 4 млн евро. Вместе с тем его зарплата была меньше, чем у Тухеля. Англичанину ежегодно платили 2,5 млн фунтов (3 млн евро), а немец будет зарабатывать 5 млн фунтов (6 млн евро).

На клубном уровне Тухель мог бы рассчитывать на большие деньги, но специалисту захотелось поработать со сборной Англии.

Ранее немец 51-летний коуч возглавлял «Баварию», которую покинул минувшим летом. При нем мюнхенцам в сезоне 2023/24 впервые за долгое время не удалось взять ни одного трофея за сезон.

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