Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
21 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Кристал Пэлас, которое состоится 21 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кристал Пэлас
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|9
|Фулхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|12
|Ноттингем Форест
|7
|10
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1