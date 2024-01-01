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Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
21 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Кристал Пэлас, которое состоится 21 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кристал Пэлас
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Англия вр Дин Хендерсон
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
9 Англия нп Эдди Нкетиа
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1Кристал Пэлас
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас0 : 1
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас0 : 0
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Кристал Пэлас
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ньюкасл Юнайтед812
9 Фулхэм811
10 Борнмут811
11 Манчестер Юнайтед811
12 Ноттингем Форест710
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

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