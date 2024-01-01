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Аль-Райян - Аль-Ахли 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
Аль-Райян
Аль-Ахли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Райян - Аль-Ахли, которое состоится 21 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Яйссле
История личных встреч
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур2 : 1Аль-Райян
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Райян1 : 3
09.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 4Аль-Райян
29.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа E. 6-й тур4 : 2
26.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа E. 5-й тур1 : 1
18.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига7-й тур0 : 3Аль-Ахли
05.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига6-й турАль-Ахли1 : 2
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур0 : 2Аль-Ахли
27.09.2024Саудовская Аравия — Про-Лига5-й тур1 : 0Аль-Ахли
20.09.2024Саудовская Аравия — Про-Лига4-й турАль-Ахли4 : 2
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль26
2
1/8 финала
Аль-Ахли26
3
1/8 финала
Аль-Садд24
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Персеполис21
9 Пахтакор21
10 Аль-Айн21
11 Аль-Шорта21
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

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