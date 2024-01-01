Аль-Райян - Аль-Ахли 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Райян - Аль-Ахли, которое состоится 21 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|2 : 1
|17.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 3
|09.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 4
|29.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа E. 6-й тур
|4 : 2
|26.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|0 : 2
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Аль-Садд
|2
|4
| 4
1/8 финала
|Аль-Наср
|2
|4
| 5
1/8 финала
|Эстегляль
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|2
|3
| 7
1/8 финала
|Аль-Васл
|2
|3
| 8
1/8 финала
|Персеполис
|2
|1
|9
|Пахтакор
|2
|1
|10
|Аль-Айн
|2
|1
|11
|Аль-Шорта
|2
|1
|12
|Аль-Райян
|2
|0
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кванджу
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Виссел Кобе
|2
|4
| 4
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|2
|4
| 5
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|2
|3
| 7
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|2
|3
| 8
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|2
|3
|9
|Кавасаки Фронтале
|2
|3
|10
|Шанхай Порт
|2
|1
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|2
|0
|12
|Ульсан Хёндэ
|2
|0