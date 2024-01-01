02:30 ()
Свернуть список

Валенсия - Лас-Пальмас 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Лас-Пальмас, которое состоится 21 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Испания зщ Сесар Таррега
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
16 Испания пз Диего Лопес
10 Португалия пз Андре Алмейда
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
13 Хорватия вр Динко Хоркаш
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
23 Испания зщ Алекс Муньос
29 Португалия пз Дариу Эсугу
20 Испания пз Кирьян Родригес
10 Испания пз Альберто Молейро
24 Бельгия нп Аднан Янузай
37 Португалия нп Фабиу Силва
16 Шотландия нп Оливер Макбарни
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Лас-Пальмас2 : 0Валенсия
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Валенсия1 : 0Лас-Пальмас
20.01.2018 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас2 : 1Валенсия
09.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Валенсия4 : 0Лас-Пальмас
03.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Лас-Пальмас1 : 1Валенсия
18.08.2017 Испания - Примера 1-й тур Валенсия1 : 0Лас-Пальмас
30.01.2017 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас3 : 1Валенсия
22.08.2016 Испания - Примера 1-й тур Валенсия2 : 4Лас-Пальмас
02.04.2016 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас2 : 1Валенсия
28.01.2016 Кубок Испании 1/4 финала. 2-й матч Лас-Пальмас0 : 1Валенсия
04.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Валенсия
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 3 : 0Валенсия
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Валенсия0 : 0
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Валенсия2 : 0
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Валенсия
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Лас-Пальмас0 : 1
30.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1Лас-Пальмас
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Лас-Пальмас1 : 1
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Лас-Пальмас2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Атлетико М1020
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Бетис1015
8 Осасуна1015
9 Райо Вальекано1013
10 Сельта1013
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья912
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Леганес108
17 Хетафе98
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close