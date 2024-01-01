Валенсия - Лас-Пальмас 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Лас-Пальмас, которое состоится 21 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Динко Хоркаш
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|24
|нп
|Аднан Янузай
|37
|нп
|Фабиу Силва
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|09.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|03.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|30.01.2017
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|22.08.2016
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 4
|02.04.2016
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|28.01.2016
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Бетис
|10
|15
|8
|Осасуна
|10
|15
|9
|Райо Вальекано
|10
|13
|10
|Сельта
|10
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|9
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Леганес
|10
|8
|17
|Хетафе
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3