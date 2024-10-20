«Манчестер Сити» нашел замену Родри, но «Реал» может сорвать трансфер

Дата публикации: 20-10-2024

«Ман Сити» проявляет интерес к Самуэле Риччи, принадлежащему «Торино». «Todofichajes» утверждает, что англичане видят в опорнике туринцев потенциального сменщика Родри, который не сможет помочь команде в этом сезоне из-за повреждения крестообразных связок.



Другим претендентом на Риччи является «Реал». Мадридцы могут вступить в борьбу за игрока, помешав «горожанам» осуществить его переход.



Риччи обучался футболу в академии «Эмполи». За «Торино» полузащитник выступает с января 2022 года. После 6-месячной аренды туринцы оформили полноценный трансфер Самуэле, заплатив за него 8,5 млн евро.



Срок действия контракта Риччи с «Торино» ограничен 2026 годом. В сезоне-24/25 на его счету 7 игр в Серии А (без результативных действий).