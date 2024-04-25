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Беларусь будет транслировать матчи Евро-2024 без согласия УЕФА

Дата публикации: 25-04-2024

Мининформации Республики Беларусь занесло УЕФА и Евро-2024 в число правообладателей, представляющих недружественные страны. Документ появился на Национальном правовом интернет-портале. В связи с этим показы игр Евро-2024 отныне могут осуществляться без разрешения со стороны представителей УЕФА.

Следует отметить, что из-за санкций Беларусь не смогла приобрести телевизионные права на предстоящий турнир. Вместе с тем в 2023 году в стране заработал особый закон. Он разрешает вести трансляции без разрешения правообладателя, если тот относится к недружественным государствам.

Чемпионат Европы пройдет в Германии. Старт турнира запланирован на 14-е июня. В нем будут участвовать 24 сборные.

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