«Ювентус» арендует Консейсау у «Порту»

Дата публикации: 25-08-2024

Сезон 2024/2025 Франсишку Консейсау проведет в Серии А. Боссы «Ювентуса» договорились с «Порту» об аренде вингера.



Фабрицио Романо написал в соцсети «Х», что у «бьянконери» не будет права выкупа футболиста, а срок аренды ограничится 1 сезоном. В качестве компенсации «Юве» заплатит «Порту» 7 млн евро. Португальцы смогут рассчитывать еще на 3 миллиона в формате бонусов. 25-го августа игрок отправится в Турин, где пройдет медосмотр.



В сезоне 2023/2024 в активе Консейсау 43 поединка, в которых стал автором 8 забитых мячей и 8 голевых пасов. Действующий трудовой договор вингера с «Порту» истекает в 2029 году.



Ориентировочный ценник на 21-летнего Франсишку составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).