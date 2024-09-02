«Локомотив» ведет переговоры об аренде Тальби

Дата публикации: 02-09-2024

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщает о переговорах между «Локомотивом» и «Лорьяном» по аренде Монтассара Тальби.



Российским болельщикам футболист известен по выступлениям за «Рубин». Цвета казанского клуба тунисец защищал в 2021-2022 году, после чего перебрался в «Лорьян». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. В составе французской команды Тальби провел 69 встреч (1 забитый мяч, 2 голевые передачи).



Трудовые отношения центрбека с «Лорьяном» истекают в 2027 году. Рыночный ценник на него составляет 7 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



«Железнодорожники» после 7 туров находятся на 3-й позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего 2 балла.