1xBet вышел в финал престижной премии EGR Operator Awards 2024

Дата публикации: 05-09-2024

Глобальная букмекерская компания претендует на победу в семи категориях международной премии EGR Operator Awards 2024:

«Оператор казино»

«Криптовалютный оператор»

«Киберспортивный оператор»

«Оператор ставок на спорт»

«Оператор live-ставок на спорт»

«Маркетинговая кампания»

«Мобильный спортивный продукт»

Победителей выберет авторитетное жюри, состоящее из признанных авторитетов отрасли. Результаты будут оглашены 24 октября на торжественной церемонии, которая состоится в лондонском отеле Grosvenor House.

«Мы рады, что наша компания претендует на победу сразу в семи категориях. Это говорит о том, что 1xBet добился успеха во многих сферах своей деятельности. Мы продолжим улучшать наш продукт, чтобы соответствовать высоким ожиданиям наших клиентов и партнеров по всему миру», – заявил представитель 1xBet.

Включение 1xBet в число номинантов EGR Operator Awards 2024 стало логичным продолжением успешного для компании года. Бренд уже получил несколько важных наград, включая титул «Лучшего спортивного букмекера года» на SiGMA Africa Awards 2024, был признан «Партнерской компанией года» на International Gaming Awards 2024 и стал лауреатом премии «Лучший киберспортивный оператор 2024 года в Латинской Америке» по итогам SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии EGR Operator Awards 2024

Премию EGR Operator Awards вручает eGaming Review Magazine - одно из самых известных медиа, которое пишет о гемблинге и беттинге. Награда считается одной из самых престижных в индустрии и поэтому признание EGR свидетельствует о высоком качестве беттингового продукта. На ежегодной церемонии EGR Operator Awards награждаются лучшие компании, которые добились успеха в различных сферах, включая внедрение инноваций, обслуживание клиентов и поддержку принципов ответственной игры.