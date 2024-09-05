1xBet признан Лучшим спортивным онлайн-букмекером 2024 года

Дата публикации: 05-09-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала лауреатом SiGMA East Europe Awards 2024 - одной из самых престижных европейских премий беттинг-индустрии.

Награждение победителей состоялось 2 сентября на торжественной церемонии, которая прошла в рамках выставки SiGMA East Europe 2024 в Будапеште. Компания 1xBet опередила конкурентов в номинации «Лучший спортивный онлайн-букмекер» по результатам опроса авторитетного жюри и голосования на сайте премии.

«Восточная Европа - важный для нас рынок с большими перспективами, и эта награда подтверждает успешность нашей стратегии. Интерес к спортивным ставкам в регионе стабильно растет, и наши эксперты тщательно анализируют предпочтения игроков, чтобы удовлетворить их потребности. Цель 1xBet - не просто реагировать на растущий интерес к беттингу, но и активно его стимулировать, создавая лучшие условия для каждого клиента», - заявил представитель 1xBet.

Напомним, что в этом году глобальная букмекерская компания 1xBet уже завоевала несколько престижных трофеев индустрии iGaming. В списке наград можно отметить титулы «Лучший спортивный букмекер года» от SiGMA Africa Awards 2024, «Партнерская компания года» от International Gaming Awards 2024 и «Лучший киберспортивный оператор года» от SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира

О премии SiGMA East Europe Awards 2024

Премия SiGMA East Europe Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA East Europe Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям индустрии.