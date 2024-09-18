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«Барселона» и «Реал» сразятся за полузащитника сборной Испании

Дата публикации: 18-09-2024

Карьера Фабиана Руиса, защищающего цвета «ПСЖ», может продолжиться в Ла Лиге.

Ресурс «Todofichajes» информирует, что на хавбека претендуют сразу два испанских топ-клуба. Заполучить игрока хотят «Реал» и «Барселона».

Состав парижан Руис пополнил в августе 2022 года, перебравшись из «Наполи». «Пари Сен-Жермен» заплатил за его трансфер 22,5 млн евро. Рыночная стоимость футболиста на текущий момент составляет € 35 млн (данные с портала «Трансфермаркт»).

В сезоне-24/25 на счету испанца 3 встречи и 1 забитый мяч. Срок действия трудового договора 28-летнего Фабиана с «красно-синими» ограничен 30 июня 2027 года.

Минувшим летом Руис в составе национальной сборной стал победителем Евро-2024, проходившего в Германии.

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