«Барселона» и «Реал» сразятся за полузащитника сборной Испании

Дата публикации: 18-09-2024

Карьера Фабиана Руиса, защищающего цвета «ПСЖ», может продолжиться в Ла Лиге.



Ресурс «Todofichajes» информирует, что на хавбека претендуют сразу два испанских топ-клуба. Заполучить игрока хотят «Реал» и «Барселона».



Состав парижан Руис пополнил в августе 2022 года, перебравшись из «Наполи». «Пари Сен-Жермен» заплатил за его трансфер 22,5 млн евро. Рыночная стоимость футболиста на текущий момент составляет € 35 млн (данные с портала «Трансфермаркт»).



В сезоне-24/25 на счету испанца 3 встречи и 1 забитый мяч. Срок действия трудового договора 28-летнего Фабиана с «красно-синими» ограничен 30 июня 2027 года.



Минувшим летом Руис в составе национальной сборной стал победителем Евро-2024, проходившего в Германии.