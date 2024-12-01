«Челси» лидирует в гонке за молодым защитником «Лечче»

Дата публикации: 01-12-2024

По данным издания «Caught Offside», фаворитом в споре за Патрика Доргу является «Челси». К крайнему защитнику «Лечче» также есть интерес со стороны «Ювентуса», «Кристал Пэлас», «Наполи» и «Тоттенхэма». Клубы попросили уведомлять их о любых трансферных изменениях, связанных с Доргу.



Контракт 20-летнего игрока с «Лечче» действует до 2029 года. С учетом этого трансфер датчанина может обойтись в сумму порядка 50 млн фунтов. Сам Доргу готов сменить «Лечче» на «Челси». Вместе с тем агенты защитника считают, что вариант с клубами из Серии А будет более предпочтительным.



В сезоне 2024/2025 Доргу принял участие в 14 встречах в составе «салентийцев», в которых отличился 3 раза. Трансферная стоимость датчанина – 12 млн евро (согласно Transfermarkt.de).