Только "Реал". Известно условие, при котором Хаби Алонсо может уйти из "Байера"

Дата публикации: 24-12-2024

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо покинет леверкузенскую команду только в случае предложения от мадридского "Реала", сообщает Bild.

Отмечается, что 43-летний специалист не хочет уходить из "Байера", так как у него хорошие отношения с руководством клуба, а семье комфортно в Леверкузене.

Контракт Алонсо с "Байером" рассчитан до лета 2026 года.

Команда под его руководством стала чемпионом Германии, завоевала Кубок и Суперкубок страны.