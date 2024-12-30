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«Барселона» хочет увести главную трансферную цель «Реала»

Дата публикации: 30-12-2024

По информации издания «Mundo Deportivo», «Барселона» рассматривает вариант с подписанием Альфонсо Дэвиса, принадлежащего «Баварии».

Каталонцы хотят оформить переход канадского игрока в январе. «Сине-гранатовые» уже начали переговоры по его трансферу. Агент Дэвиса потребовал от испанского гранда зарплату свыше 12 млн евро в год, а также бонус за подписание в 30 миллионов.

В «Баварию» защитник перебрался из «Ванкувера» в 2019 году. Сумма сделки составила 14 000 000 евро.

Соглашение Дэвиса с мюнхенцами рассчитано до ближайшего лета. В сезоне 2024/2025 на счету футболиста 21 поединок на клубном уровне, в которых он отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми пасами.

Рыночная стоимость канадца равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).

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