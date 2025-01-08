Давид Алаба впервые за год включен в заявку "Реала"

Дата публикации: 08-01-2025

32-летний австрийский защитник "Реала" Давид Алаба включен в заявку команды на полуфинал Суперкубка Испании против "Мальорки". Футболист не выходил на поле больше года.

Защитник получил травму в декабре 2023 года в поединке против "Вильярреалом" (4:1). У Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.

"Реал" встретится с "Мальоркой" в четверг, 9 января и начнется в 22.00 по белорусскому времени.

Игра пройдет на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия).