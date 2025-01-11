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«Ювентус» сделает второе предложение «Барселоне» по Араухо

Дата публикации: 11-01-2025

«Radio Marca» пишет, что «Ювентус» не оставляет попыток заполучить Рональда Араухо. На стартовое предложение туринцев, оценивших уругвайца в 35 млн евро, «Барселона» ответила отказом.

В «Ювентусе» готовы улучшить начальное предложение, добавив к нему еще 15 млн евро. Вместе с тем каталонцы хотят получить за Араухо куда большую сумму. «Сине-гранатовые» оценивают своего футболиста в 70-80 млн евро.

Уругвайцем также интересуется «Арсенал», продолжающий следить за ситуацией с защитником. В «Барселоне» понимают, что Араухо уже решил уйти из команды, хотя напрямую об этом ни агенты футболиста, ни он сам не говорили.

Соглашение центрбека с каталонцами истекает в 2026 году. В этом сезоне Рональд принял участие в 1 матче (1 ассист).

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