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«Ювентус» близок к подписанию португальского защитника

Дата публикации: 13-01-2025

Карьера Альберту Кошты может продолжиться в «Ювентусе».

Фабрицио Романо утверждает, что сделка по переходу защитника «Витории Гимарайнш» в туринскую команду близка к завершению. Итальянцы предложили португальской команде 15 млн евро. Другим претендентом на Кошту был «Спортинг», который готов был заплатить за его трансфер 12 000 000 евро.

Детали личного контракта с 21-летним футболистом «Ювентус» уже согласовал.

Трудовые отношения Кошты с «Виторией» действуют до лета 2028 года. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в 19 встречах (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).

Рыночный ценник на защитника составляет 1 млн евро (Transfermarkt.de).

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