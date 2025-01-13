«Ювентус» близок к подписанию португальского защитника

Дата публикации: 13-01-2025

Карьера Альберту Кошты может продолжиться в «Ювентусе».



Фабрицио Романо утверждает, что сделка по переходу защитника «Витории Гимарайнш» в туринскую команду близка к завершению. Итальянцы предложили португальской команде 15 млн евро. Другим претендентом на Кошту был «Спортинг», который готов был заплатить за его трансфер 12 000 000 евро.



Детали личного контракта с 21-летним футболистом «Ювентус» уже согласовал.



Трудовые отношения Кошты с «Виторией» действуют до лета 2028 года. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в 19 встречах (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).



Рыночный ценник на защитника составляет 1 млн евро (Transfermarkt.de).