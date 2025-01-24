Рональд Араухо продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года

Дата публикации: 24-01-2025

"Барселона" официально подтвердила продление контракта с уругвайским защитником Рональдом Араухо. Новый договор связывает игрока с клубом до 2031 года.

Араухо, который присоединился к "Барселоне" в 2018 году, провел за команду 155 матчей, забив 8 голов. Ранее в январе появлялись слухи о возможном переходе игрока в "Ювентус", однако "Барселона" отклонила предложение туринцев, а сам футболист принял решение остаться в каталонском клубе.