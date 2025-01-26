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В мадридском "Реале" решили не вести переговоры о продаже Винисиуса

Дата публикации: 26-01-2025

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не планирует обсуждать возможный трансфер Винисиуса Жуниора до 2027 года, сообщает Sport.es. Ранее появились сведения о том, что саудовские клубы готовы предложить 24-летнему бразильцу контракт с зарплатой в 350 миллионов евро.

Перес намерен продлить сотрудничество с Винисиусом, предложив ему новый контракт, который будет действовать до 2029 года. Сам футболист настроен продолжить выступления за "Реал", однако осознает, что клуб не сможет конкурировать с финансовыми предложениями из Саудовской Аравии.

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