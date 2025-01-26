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Кристенсен готов покинуть «Барселону»

Дата публикации: 26-01-2025

Андреас Кристенсен, на данный момент представляющий «Барселону», хочет сменить команду. Информацию разместило издание «Mundo Deportivo».

Сообщается, что датчанина не устраивает количество игровой практики, получаемой им в клубе. При наличии достойного предложения защитник готов завершить сотрудничество с «сине-гранатовыми». Если каталонцы расстанутся с Кристенсеном, то у клуба хватит ресурсов, чтобы закрыть сделку по переходу Маркуса Рэшфорда из «Ман Юнайтед».

Срок действия контракта Андреаса с «Барселоной» ограничен июнем 2026 года. В текущем сезоне в активе 28-летнего защитника всего 1 игра, в которой он повредил ахиллово сухожилие.

Transfermarkt.de оценивает Кристенсена в 20 млн евро.

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