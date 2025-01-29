Неймар покидает "Аль-Хилаль": самая дорогая трансферная неудача в истории?

Дата публикации: 29-01-2025

Во вторник саудовский клуб Аль-Хилаль официально объявил о расторжении контракта с Неймаром. В заявлении клуба, опубликованном в соцсетях, 32-летнему бразильцу выразили благодарность за время, проведенное в команде, и пожелали успехов в дальнейшем. Сам Неймар также не оставил без внимания этот момент:

"Я отдал все, чтобы играть, и мне бы хотелось, чтобы мы смогли насладиться лучшими моментами на поле. Спасибо Саудовской Аравии за новый дом и опыт для меня и моей семьи. Теперь я знаю настоящую Саудию и нашел здесь друзей на всю жизнь."

Однако, как признал сам игрок, его пребывание в Аль-Хилале оказалось омрачено постоянными травмами. Уже на момент подписания контракта он восстанавливался после мышечного повреждения, а затем, всего через несколько месяцев, порвал крестообразные связки, что выбило его из строя на 11 месяцев. Дополнительные проблемы с подколенным сухожилием окончательно поставили крест на его сезоне 2024/25.

В итоге Неймар провел в составе клуба всего 7 матчей за 18 месяцев, а Аль-Хилаль потратил на его трансфер €90 млн, ничего не заработав на его уходе. Это делает его самым дорогим трансфером в истории футбола, если учитывать стоимость каждого матча. В пересчете на одну игру затраты на бразильца составили €12,8 млн.

Топ-5 самых невыгодных трансферов

Неймар не единственный игрок, чья стоимость оказалась несоразмерна вкладу в команду. В список худших трансферов входят:

1️⃣ Неймар ("Аль-Хилаль") – €12,8 млн за матч (7 игр, трансфер €90 млн).

2️⃣ Маттиа Кальдара ("Милан") – €12,6 млн за матч (3 игры, трансфер €37,7 млн).

3️⃣ Хьюго Экитикé ("ПСЖ") – €12 млн за матч (1 игра после выкупа, трансфер €28,5 млн).

4️⃣ Антони Модест ("Тяньцзинь Тяньхай") – €9,67 млн за матч (3 игры, трансфер €29 млн).

Рекорд по общей сумме трансферов

Несмотря на это, бразильский форвард остается одним из самых востребованных игроков на рынке. За свою карьеру он сменил несколько топ-клубов, а сумма всех его трансферов достигла €400 млн – это больше, чем у любого другого игрока. Даже Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку уступают ему по этому показателю.

Останется ли Неймар рекордсменом по сумме трансферов в будущем — покажет время, но его переход в Саудовскую Аравию, без сомнения, войдет в историю как один из самых провальных.