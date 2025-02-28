ЦСКА близок к покупке аргентинского опорника

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

ЦСКА может пополниться Родриго Вильягрой. Сделка по переходу хавбека близка к завершению. Об этом в соцсети «X» рассказал Сесар Луис Мерло.



«Ривер» проявляет большую заинтересованность в трансфере Родриго в ЦСКА. Стороны заметно продвинулись в переговорах по передаче 50-процентной доли прав за 4 млн долларов и 1 млн долларов бонусами», - отметил Мерло.



Срок действия контракта Вильягры с «Ривер Плейт» ограничен декабрем 2027 года. Ориентировочный ценник на 24-летнего опорного полузащитника составляет 5,5 млн евро (Transfermarkt.de).



ЦСКА по итогам 18 туров располагается на шестой позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 31 очко. От «Краснодара», идущего на первой строчке, «армейцев» отделяют 8 очков.