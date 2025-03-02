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«Челси» хочет приобрести молодого таланта из «Коринтианса»

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

«Челси» заинтересован в услугах Деннера Эванжелисты, права на которого принадлежат «Коринтиансу». Информацией в социальной сети «Х» поделился Фабрицио Романо.

Лондонцы выложат за 17-летнего защитника 15 млн евро, включая бонусы. Бразильская команда также сможет рассчитывать на процент с последующей продажи игрока. К «аристократам» футболист присоединится в следующем году.

Примечательно, что у Эванжелисты нет опыта выступления на взрослом уровне. За «молодежку» бразильской команды он провел 18 встреч, отметившись в них 4 забитыми мячами.

После 27 туров текущего сезона «Челси» располагается на пятой позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 46 очков. От «Ливерпуля», занимающего первую строчку, «пенсионеров» отделяет 21 очко.

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