«РБ Лейпциг» сменит тренера летом

Дата публикации: 02-03-2025 23:39

В минувшую субботу «РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» в рамках 24-го тура Бундеслиги (1:2). Руководство «быков» обеспокоено нестабильной игрой команды при Марко Розе. В клубе подсчитали, что возможное непопадание в Лигу чемпионов оставит «Лейпциг» без 60-70 млн евро прибыли. Кроме того, немцам придется выставить на трансфер ряд важных игроков.



Как сообщает «Bild», «красно-белые» уже начали подыскивать нового специалиста, который заменит Розе после окончания сезона. В шорт-лист входят Роджер Шмидт (31 августа 2024 был уволен из «Бенфики»), Себастиан Хёнесс («Штутгарт») и Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»).



Приоритетным вариантом в клубе считают подписание Хёнесса. Известно, что в трудовом договоре 42-летнего коуча со «Штутгартом» прописаны отступные в размере 8 000 000 евро.



На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии (38 очков).