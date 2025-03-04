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«Реал» заинтересован в игроке «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

В сети появилась информация о том, что мадридский «Реал» заинтересован в подписании Адама Уортона из «Кристал Пэлас».

В феврале 2024-го перспективный футболист сменил «Блэкберн» на «Кристал Пэлас» и с тех пор сумел привлечь внимание больших клубов, в числе которых «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Daily Mail», теперь список претендентов на 21-летнего англичанина пополнился «Реалом». За трансфер Адама выступает главный скаут «сливочных» Джуни Калафат. По его мнению, опорник станет хорошим усилением для команды Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что первая половина сезона далась Уортону нелегко из-за проблем со здоровьем (пропустил 3 месяца после операции на грыже). Однако он уже начал набирать форму и, как ожидается, получит вызов в сборную Англии на мартовские матчи.

«Трансфермаркт» оценивает стоимость полузащитника в 32 млн евро.

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