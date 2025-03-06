Личка рассказал, доволен ли трансферами «Динамо»

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

Марцел Личка, возглавляющий «Динамо», прокомментировал итоги трансферной кампании клуба.



«Меня устраивает работа, проделанная на трансферном рынке этой зимой. Доволен, что Глебов и Касерес влились в команду. Считаю их футболистами высокого уровня. Они могут быть немного агрессивнее на поле. Это означает, что команды джентльменов не будет», - публикует слова наставника москвичей «РБ Спорт».



В феврале «Динамо» оформило переходы Хуана Касереса из «Лануса» и Данила Глебова, ранее выступавшего за «Ростов».



После 19 туров подопечные Лички с 36 набранными очками располагаются на четвертой позиции в таблице РПЛ. От «Зенита», идущего на первой строчке, «бело-голубых» отделяют 4 очка.



Ближайшую встречу москвичи проведут 8-го марта против «Динамо» из Махачкалы.