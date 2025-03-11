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Поль Погба завершил дисквалификацию и готов вернуться в футбол

Дата публикации: 11-03-2025 13:56

Французский полузащитник Поль Погба полностью отбыл срок дисквалификации, полученный за нарушение антидопинговых правил.

Футболист был отстранен 11 сентября 2023 года после того, как его анализ показал повышенный уровень тестостерона. В конце февраля 2024 года Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию, однако в октябре прошлого года Спортивный арбитражный суд сократил ее до 18 месяцев.

Несмотря на это, в декабре "Ювентус" расторг контракт с полузащитником, и он стал свободным агентом. Теперь, 31-летний игрок может приступить к поиску нового клуба. По слухам, он может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

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