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«Локомотив» нашел усиление в «Пари НН»

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

Никита Каккоев привлек внимание «Локомотива». Информацией поделился ресурс «Legalbet».

Игровые качества защитника «Пари НН» импонируют Михаилу Галактионову, успевшему поработать с ним в составе нижегородцев. Вариант с подписанием Каккоева неоднократно обсуждался с селекционным отделом московской команды. Футболист находится в шорт-листе «железнодорожников».

За Каккоевым наблюдают и другие клубы из РПЛ. Кандидатура центрдефа рассматривалась ЦСКА, когда спортивным директором «армейцев» был Андрей Мовсесьян.

Контракт Никиты с «Пари НН» рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне он провел за нижегородцев 24 игры (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает россиянина в 1 млн евро.

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