"Милан" - "Аталанта". Прогноз на матч серии А 20 апреля

Дата публикации: 20-04-2025 12:23

Команде Джанпьеро Гасперини предстоит крайне важный выезд на "Сан-Сиро", где "Аталанте" необходима победа, чтобы не усложнить себе путь в Лигу чемпионов следующего сезона. Сейчас бергамаски удерживают 3-е место в турнирной таблице, но их положение уже не выглядит столь устойчивым, как еще месяц назад. Серия из трех подряд поражений сильно пошатнула позиции команды, и только в последнем туре ей удалось прервать этот негативный отрезок — победой над прямым конкурентом в борьбе за еврокубки, "Болоньей".

Тем не менее отрыв от преследователей минимален: всего два очка преимущества над "Ювентусом", четыре очка — от "Болоньи" и "Ромы", и пять — от "Лацио". Любой новый осечке "Аталанты" будут рады сразу несколько коллективов, готовых воспользоваться шансом и подняться выше. Так что потеря очков в предстоящем поединке может серьезно ударить по амбициям команды.

"Милан", в свою очередь, продолжает бороться за то, чтобы не завершить сезон с пустыми руками. Да, текущая 9-я строчка в Серии А выглядит разочаровывающе для клуба с такими амбициями, однако ситуация ещё не безнадежна. Команда всё ещё имеет шанс попасть в еврокубки через чемпионат, особенно если продолжит побеждать так же уверенно, как это было в последнем туре против "Удинезе" — "россонери" на выезде одержали убедительную победу со счётом 4:0.

Дополнительной надеждой на успех остаётся и Кубок Италии. В этом турнире "Милан" уже дошёл до полуфинала, где ему предстоит ответная встреча с "Интером" после ничьи 1:1 в первом матче. Проход в финал даст не только шанс завоевать трофей, но и потенциально откроет дверь в еврокубки через альтернативный путь.

Нынешняя форма "Милана" внушает определённый оптимизм. В последних шести матчах подопечные Антонио Конте потерпели лишь одно поражение — от "Наполи" (1:2), и даже в той игре команда выглядела достойно, возможно, показав одну из лучших игр за весь сезон. В остальных встречах "россонери" демонстрировали организованную игру, неплохую атакующую активность и настрой, характерный для команды, которая не намерена сдаваться.

Однако и "Аталанта" после последней победы над "Болоньей" наверняка почувствовала уверенность в себе. Команда Гасперини всегда была способна на всплески, особенно когда от результата зависит многое. Важно, что команда умеет забивать и действует слаженно в атаке, даже несмотря на определённые проблемы в обороне.

Сложно выделить фаворита в этом противостоянии — обе команды находятся под давлением, обе в целом демонстрируют достойную игру, и мотивация у них предельно высока. Именно поэтому букмекеры практически не отдают предпочтения ни одной из сторон. На ничейный результат коэффициенты колеблются в районе 3.50, что свидетельствует о достаточно равной борьбе. Вариант "обе команды забьют" предлагается с коэффициентом до 1.57, что, учитывая атакующий потенциал обоих коллективов, выглядит вполне логично.

Скорее всего, матч получится напряжённым, с обменом голами и обилием борьбы в центре поля. Возможна ничья, которая устроит "Милан" не полностью, но позволит "Аталанте" удержаться в зоне Лиги чемпионов, по крайней мере, до следующего тура. Таким образом, наиболее вероятным сценарием встречи выглядит результативная ничья, которая сохранит интригу в борьбе за еврокубковые места до самого конца сезона.