Два итальянских топ-клуба интересуются форвардом «Челси»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Футболист «Челси» Николас Джексон может уже в летнее трансферное окно сменить АПЛ на итальянскую Серию А. Такая информация появилась на сайте известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.



Согласно источнику, туринский «Ювентус» заинтересован в услугах сенегальского нападающего. Клубу уже удалось провести предварительные обсуждения возможного перехода 24-летнего футболиста.



Помимо «старой синьоры», за Николасом следят в «Наполи». Однако неаполитанцы пока не предпринимали конкретных шагов для его приобретения.



Джексон присоединился к «Челси» в 2023 году, перейдя из испанского «Вильярреала». Всего в его активе 80 матчей за «синих» в различных соревнованиях (30 забитых мячей и 12 ассистов).



Ориентировочная стоимость форварда на трансферном рынке оценивается аналитиками «Трансфермаркт» в 50 миллионов евро.