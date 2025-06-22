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Два итальянских топ-клуба интересуются форвардом «Челси»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Футболист «Челси» Николас Джексон может уже в летнее трансферное окно сменить АПЛ на итальянскую Серию А. Такая информация появилась на сайте известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Согласно источнику, туринский «Ювентус» заинтересован в услугах сенегальского нападающего. Клубу уже удалось провести предварительные обсуждения возможного перехода 24-летнего футболиста.

Помимо «старой синьоры», за Николасом следят в «Наполи». Однако неаполитанцы пока не предпринимали конкретных шагов для его приобретения.

Джексон присоединился к «Челси» в 2023 году, перейдя из испанского «Вильярреала». Всего в его активе 80 матчей за «синих» в различных соревнованиях (30 забитых мячей и 12 ассистов).

Ориентировочная стоимость форварда на трансферном рынке оценивается аналитиками «Трансфермаркт» в 50 миллионов евро.

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