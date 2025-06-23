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«МЮ» получил отказ от «Реала» в трансфере Лунина

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана уже не раз подвергался критике из-за частых ошибок в играх команды. В связи с этим руководство клуба рассматривает возможность усиления состава новым голкипером в предстоящее трансферное окно.

Если верить сведениям «Transfer News Live», английский клуб предпринял попытку подписать украинского стража ворот «Реала» Андрея Лунина, предложив за него 15 000 000 евро («Transfermarkt» оценивает 26-летнего футболиста в 18 млн). Однако «галактикос» отклонили это предложение.

Сезон 2024/2025 Лунин провел в статусе дублера Тибо Куртуа, но успел отстоять в 14 матчах, где пропустил 19 мячей. Тем временем «манкунианцы» переживают непростой период – в минувшем розыгрыше Премьер-лиги команда Рубена Аморима заняла лишь 15-е место, что вынуждает ее искать варианты для укрепления состава.

Примечательно, что ситуация с поиском нового вратаря может стать одной из ключевых трансферных историй лета для «МЮ».

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