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Джонатан Дэвид продолжит карьеру в «Ювентусе»

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Туринский «Ювентус» усилит команду центрфорвардом «Лилля» и сборной Канады. Речь идет о Джонатане Дэвиде. Уже 1 июля он станет свободным агентом в связи с истечением соглашения с французской командой.

Как сообщает «Football Italia», Дэвид получит долгосрочный контракт с зарплатой 6 000 000 евро в год.

«Ювентус» начал следить за канадским футболистом еще в 2023 году, и теперь сделка близится к завершению. Этой весной на Джонатана претендовали «Интер» и «Наполи». Клуб из Неаполя предлагал схожие финансовые условия, но в итоге отказался от его услуг.

В прошлом сезоне нападающий выходил на поле 49 раз во всех турнирах и сумел набрать 37 очков по системе «гол+пас» (25+12).

Transfermarkt.de оценивает 25-летнего Дэвида в 45 млн евро.

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