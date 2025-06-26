Джонатан Дэвид продолжит карьеру в «Ювентусе»

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Туринский «Ювентус» усилит команду центрфорвардом «Лилля» и сборной Канады. Речь идет о Джонатане Дэвиде. Уже 1 июля он станет свободным агентом в связи с истечением соглашения с французской командой.



Как сообщает «Football Italia», Дэвид получит долгосрочный контракт с зарплатой 6 000 000 евро в год.



«Ювентус» начал следить за канадским футболистом еще в 2023 году, и теперь сделка близится к завершению. Этой весной на Джонатана претендовали «Интер» и «Наполи». Клуб из Неаполя предлагал схожие финансовые условия, но в итоге отказался от его услуг.



В прошлом сезоне нападающий выходил на поле 49 раз во всех турнирах и сумел набрать 37 очков по системе «гол+пас» (25+12).



Transfermarkt.de оценивает 25-летнего Дэвида в 45 млн евро.