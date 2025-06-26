«Ньюкасл» намерен удержать Исака рекордной зарплатой

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

У Александера Исака есть все шансы стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ньюкасла». Как сообщается на страницах «The Times», боссы «сорок» планируют предложить ему контракт на 150 тысяч фунтов (примерно 175 000 евро) в неделю.



По данным британской прессы, переговоры могут начаться в ближайшее время, поскольку интерес к шведскому голеадору проявляют топ-клубы из Англии и Европы.



Среди претендентов на трансфер 25-летнего Исака называют «Ливерпуль», «Барселону» и «Арсенал». Подчеркивается, что, несмотря на значительные траты в это межсезонье (более £ 200 млн), «мерсисайдцы» сохраняют финансовую возможность для подписания игрока.



Опасаясь возможных предложений в июле, «сороки» надеются убедить Александера остаться, особенно после выхода в Лигу чемпионов. Сам швед пока не заявлял о желании сменить команду, что вселяет в руководство оптимизм.



В минувшем розыгрыше АПЛ форвард забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 34 поединках, став вторым снайпером турнира после Мохамеда Салаха (29 мячей).