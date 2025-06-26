"Атлетик" жалуется на действия "Барселоны"

Дата публикации: 26-06-2025 22:11

Руководство футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао обратилось в Ла Лигу и Королевскую федерацию футбола Испании с требованием провести проверку возможных нарушений со стороны «Барселоны» при оформлении трансфера вингера Нико Уильямса. Об этом сообщает Cadena SER. Баски подозревают, что каталонцы могли обойти или нарушить действующие финансовые ограничения, прописанные в регламенте.

В частности, «Атлетик» требует проверить, соблюдает ли «Барселона» правило, согласно которому клуб может приобретать новых игроков исключительно на средства, полученные от продаж футболистов или за счёт снижения зарплатного фонда. Это ограничение направлено на поддержание финансовой стабильности и входит в рамки финансового фейр-плей, жестко контролируемого Ла Лигой.

По информации источников, «Барселона» уже достигла устной договоренности с самим Нико Уильямсом по условиям личного контракта. Сам футболист якобы через своего агента уже уведомил «Атлетик» о намерении покинуть клуб этим летом. В «Атлетике» крайне недовольны такой ситуацией и подчеркивают, что при недавнем продлении контракта с игроком не было достигнуто никаких дополнительных соглашений, которые могли бы упростить или ускорить его возможный переход в другой клуб.

В Бильбао настаивают на том, что трансфер должен происходить строго в рамках действующих регламентов, без применения обходных схем. Учитывая напряжённые отношения между клубами и особую политику «Атлетика», основанную на работе только с баскскими игроками, потеря одного из ведущих футболистов в результате не вполне прозрачной сделки вызывает особое беспокойство.

Со стороны «Барселоны» прозвучал ответ в лице президента клуба Жоана Лапорты. Он заявил, что каталонцы не нарушают нормы финансового фейр-плей и уже в зимнее трансферное окно действовали в строгом соответствии с установленными правилами. По его словам, клуб предпринимает все необходимые шаги, чтобы обеспечить соответствие регламенту и иметь возможность свободно регистрировать новых игроков.

— Мы работаем над тем, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей. Ещё зимой действовали в рамках установленных правил. Сейчас также предпринимаются меры для того, чтобы регистрация новых футболистов проходила в обычном режиме, без ограничений со стороны Ла Лиги, — подчеркнул Лапорта.

Ситуация вокруг возможного перехода Нико Уильямса может перерасти в громкий конфликт между двумя исторически принципиальными клубами, если компетентные органы выявят нарушения. В ближайшее время Ла Лига и Федерация футбола Испании должны дать ответ на запрос «Атлетика» и определить, были ли допущены нарушения, либо «Барселона» действовала в рамках установленного порядка.