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«Ювентус» возобновил интерес к защитнику «Барселоны» Араухо

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Туринский «Ювентус» снова заинтересовался услугами защитника «Барселоны» Рональда Араухо. По данным издания Sport.es, интерес к уругвайцу проявляет лично рулевой «бьянконери» Игор Тудор.

Ранее итальянский топ-клуб уже пытался заполучить 26-летнего исполнителя – зимой ему предложили контракт, однако Араухо предпочел остаться в Каталонии, продлив соглашение с «Барсой» до 2031 года. Примечательно, что действующий договор Араухо содержит клаусулу в 1 млрд евро, но уже в начале июля ее размер снизится до более приемлемых 70 миллионов евро.

По ходу прошедшего сезона центрдеф сыграл 25 матчей за «сине-гранатовых» в различных турнирах, занеся в свой актив 2 гола и 2 результативных паса.

Аналитики авторитетного портала «Transfermarkt» оценивают стоимость Араухо в € 35 млн.

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