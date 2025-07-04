«Ливерпуль» и «Бавария» поспорят за защитника

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

Перспективный центральный защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба оказался на прицеле у ведущих европейских команд.



Как стало известно «Foot Mercato», за 22-летним французом активно следят «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Несмотря на указанную в контракте сумму отступных в 90 000 000 евро, руководство немецкого клуба готово рассматривать предложения ниже этой цифры.



На данный момент рыночная стоимость Кастелло, по данным Transfermarkt.de, оценивается в € 40 млн. Он связан трудовым договором с «быками» до середины 2029 года.



В минувшем сезоне «РБ Лейпциг» занял 7-е место в Бундеслиге, не сумев пробиться в еврокубки. Люкеба поучаствовал в 31 встрече и не отметился результативными действиями.