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«Ливерпуль» и «Бавария» поспорят за защитника

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

Перспективный центральный защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба оказался на прицеле у ведущих европейских команд.

Как стало известно «Foot Mercato», за 22-летним французом активно следят «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Несмотря на указанную в контракте сумму отступных в 90 000 000 евро, руководство немецкого клуба готово рассматривать предложения ниже этой цифры.

На данный момент рыночная стоимость Кастелло, по данным Transfermarkt.de, оценивается в € 40 млн. Он связан трудовым договором с «быками» до середины 2029 года.

В минувшем сезоне «РБ Лейпциг» занял 7-е место в Бундеслиге, не сумев пробиться в еврокубки. Люкеба поучаствовал в 31 встрече и не отметился результативными действиями.

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