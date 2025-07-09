Хусанов может перейти из «Сити» в «Юнайтед»

Дата публикации: 09-07-2025 10:44

Защитник сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, возможно, сменит клуб в ближайшее время. Серьезный интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», рассматривая его как кандидата на усиление обороны в преддверии старта АПЛ. Об этом сообщает «Scout in Eurasia».



В январе 2025 года английский гранд приобрел права на центрбека у французского «Ланса» за 40 миллионов евро. Тем не менее Хусанов редко появляется на поле, сыграв всего один матч за последние несколько месяцев. Этот фактор может стать решающим в вопросе его возможного переезда на «Олд Траффорд». Не исключено, что сделка будет оформлена по схеме аренды с дальнейшим выкупом.



После перехода в команду Хосепа Гвардиолы узбекский футболист сыграл за «горожан» 10 матчей во всех турнирах (1 гол).



Ориентировочная стоимость Хусанова – € 35 млн (согласно «Transfermarkt»).