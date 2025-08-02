13:31 ()
Свернуть список

Калимуэндо заинтересовал «Милан»

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

После ухода ряда атакующих игроков, включая Тэмми Абрахама, Луку Йовича и Франческо Камарду, «Милан» активизировал поиски новичка для усиления линии нападения.

Согласно данным итальянских СМИ, одной из приоритетных кандидатур «россонери» стал 23-летний форвард Арно Калимуэндо.

Футболист, являющийся воспитанником «ПСЖ», два года назад перебрался в «Ренн» за 20 млн евро. За это время он не только закрепился в основе, но и проявил себя в международных турнирах: выступая за юношеские сборные Франции, он получил вызов в основную команду, где в шести матчах отметился голом.

Прошлый сезон стал для Калимуэндо прорывным – он сыграл в 33 встречах Лиги 1, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи, войдя в топ-5 бомбардиров чемпионата.

«Transfermarkt» оценивает Арно в 22 миллиона евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close