Арне Слот прокомментировал слухи о возможном прощальном матче Салаха

Дата публикации: 08-12-2025 23:41

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот накануне матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» ответил на вопрос журналистов о будущем одного из лидеров команды - флангового нападающего Мохамеда Салаха. Египетский футболист не был внесён в заявку на предстоящую встречу с миланцами, что вызвало волну слухов о возможном уходе игрока из клуба.

- Сыграл ли Мохамед Салах свой последний матч за «Ливерпуль»? - прозвучал вопрос.

- Понятия не имею, сейчас я не могу ответить на этот вопрос, - приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, ранее Салах публично выразил недовольство своими игровыми минутами, а также раскритиковал решения главного тренера относительно его роли в команде. За последние три матча форвард ни разу не вышел на поле в стартовом составе, что лишь усилило слухи о возможном уходе нападающего уже в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Мохамед Салах отыграл за «Ливерпуль» 19 встреч и отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года, однако ситуация вокруг игрока остаётся неопределённой и вызывает широкий резонанс среди болельщиков и экспертов.