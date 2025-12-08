Дата публикации: 08-12-2025 23:39

Английский клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к приобретению флангового нападающего из немецкой Бундеслиги - игрока "РБ Лейпциг" Яна Диоманда. Как стало известно, скауты мерсисайдцев недавно побывали на матче 13-го тура чемпионата Германии, в котором "быки" разгромили "Айнтрахт" со счетом 6:0. В той игре молодой нападающий из Африки отличился, оформив хет-трик и привлек внимание представителей английской команды.

По сообщениям спортивного издания TEAMtalk, руководство "Ливерпуля" рассматривает Диоманда как возможную замену для Мохамеда Салаха. В последнее время вокруг египетского форварда возникают слухи о том, что он может покинуть клуб. Недавно Салах подверг публичной критике руководство "Ливерпуля", а затем не попал в заявку команды на матч Лиги чемпионов против "Интера", что только укрепило слухи о потенциальном уходе ключевого игрока.

Ян Диоманд, которому всего 19 лет, проявляет яркую игру в текущем сезоне. В составе "РБ Лейпциг" он сумел забить уже семь голов и отдать три результативные передачи, подтверждая свой высокий уровень и перспективность. Данный трансфер может стать важным шагом для "Ливерпуля" в случае ухода Салаха и усилить атакующую линию команды.