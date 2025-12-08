Пирс Морган пригласил Мохамеда Салаха на интервью после его критики «Ливерпуля»

Дата публикации: 08-12-2025 23:39

Известный британский журналист Пирс Морган, ранее нашумевший своим интервью с Криштиану Роналду, в котором футболист открыто высказал критику в адрес "Манчестер Юнайтед", теперь обратил внимание на форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Поводом для этого стала недавняя публичная критика египтянином собственной роли в клубе и недовольство количеством игрового времени в сезоне 2025/2026.

В социальной сети X Морган написал: "Вау... может, пришло время для интервью, Салах?" и репостнул публикацию журналиста Фабрицио Романо, в которой обсуждались высказывания Салаха и его разногласия с руководством "Ливерпуля". Также Морган отметил официальный аккаунт нападающего, демонстрируя свою заинтересованность в разговоре с игроком.

Напомним, что Мохамед Салах на днях дал интервью, где открыто обратил внимание на проблемы, связанные с его позицией в команде, и выразил недовольство тем, что тренерский штаб не предоставляет ему достаточно времени на поле. Как следствие, после его критических слов, Салах был исключен из заявки "Ливерпуля" на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против миланского "Интера". Ситуация вокруг форварда продолжает вызывать общественный резонанс, и теперь фанаты ждут возможного продолжения истории – открытого интервью в стиле Пирса Моргана, где могут прозвучать новые подробности внутренней кухни "Ливерпуля".