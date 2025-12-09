Монако - Галатасарай 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Галатасарай, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|5
|зщ
|Тило Керер
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|10
|пз
|Александр Головин
|8
|пз
|Поль Погба
|9
|нп
|Фоларин Балогун
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|8
|пз
|Габриэл Сара
|10
|пз
|Лерой Зане
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Окан Бурук
История личных встреч
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|05.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 2
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Галатасарай». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0