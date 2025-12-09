22:57 ()
Монако - Галатасарай 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Монако
Галатасарай

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Галатасарай, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Галатасарай
Стамбул, Турция
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
22ГаназщМохаммед Салису
12БразилиязщКайо Энрике
5ГерманиязщТило Керер
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
10РоссияпзАлександр Головин
8ФранцияпзПоль Погба
9СШАнпФоларин Балогун
1ТурцияврУгурджан Чакыр
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
4СенегалзщИсмаил Якобс
34УругвайпзЛукас Торрейра
8БразилияпзГабриэл Сара
10ГерманияпзЛерой Зане
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
45НигериянпВиктор Осимхен
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
05.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 0Монако
29.11.2025Франция — Лига 114-й турМонако1 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 2Монако
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур4 : 1Монако
08.11.2025Франция — Лига 112-й турМонако1 : 4
05.12.2025Турция — Суперлига15-й турГалатасарай3 : 2
01.12.2025Турция — Суперлига14-й тур1 : 1Галатасарай
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турГалатасарай0 : 1
22.11.2025Турция — Суперлига13-й турГалатасарай3 : 2
09.11.2025Турция — Суперлига12-й тур1 : 0Галатасарай
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Галатасарай». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

