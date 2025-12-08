Наставник «Барселоны» Флик прокомментировал контроль над игрой накануне встречи с «Айнтрахтом»

Дата публикации: 08-12-2025 23:37

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед игрой 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта» поделился своими мыслями о ключевых аспектах управления ходом матча и значении контроля мяча для успешной игры.

- Контролировать ход встречи всегда очень важно. Когда команда теряет мяч, сразу появляется необходимость моментально переключаться на оборону. Если мы будем верить в себя, сохранять уверенность и действовать как единое целое, то сможем не только брать инициативу в свои руки, но и грамотно распоряжаться мячом на протяжении всего матча. Наши аналитики обратили на это внимание при разборе предыдущих встреч. Например, в поединке с «Атлетико» мы показали хороший контроль и заслуженно победили со счетом 3:1 (каталонцы тогда одержали уверенную победу - Прим. «Чемпионата»). Противник показывал жесткую компактную игру, и нам приходилось реагировать на их действия. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы владеть инициативой и быть собранными как в атаке, так и при переходах. Мы придаем этим аспектам особое значение, - приводит слова Флика издание Mundo Deportivo.

Флик подчеркнул, что анализ прошедших матчей помогает выявлять слабые стороны игры и работать над их устранением. Также тренер отметил, что настрой и сплочённость коллектива позволяют «Барселоне» добиваться высоких результатов даже в сложных противостояниях.