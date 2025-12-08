«Ливерпуль» может временно отстранить Салаха от тренировок с командой

Дата публикации: 08-12-2025 23:36

Руководство "Ливерпуля" и главный тренер Арне Слот всерьез рассматривают возможность временного отстранения нападающего Мохамеда Салаха от участия в тренировках и матчах команды на короткий срок. Как сообщает известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X, такое решение обсуждается в клубе из-за возникшего конфликта между футболистом и тренерским штабом. Руководство мерсисайдского клуба поддерживает позицию главного тренера Слота по этому вопросу, стремясь сохранить дисциплину и порядок в коллективе. Недавно Мохамед Салах остался вне заявки на матч Лиги чемпионов против "Интера", однако несмотря на это, продолжил готовиться к следующей игре вместе с командой. Египетский форвард выразил открытое недовольство своим положением в "Ливерпуле" и публично раскритиковал методы работы Арне Слота, что привело к обострению ситуации внутри клуба. Напомним, в текущем сезоне Салах провел 19 поединков за "красных", отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующий контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ситуация вокруг лидера атаки остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может повлиять на состав и атмосферу внутри "Ливерпуля".